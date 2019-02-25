Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da, seyir halindeki halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Elazığ
'da, seyir halindeki halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cahit Dalokay Bulvarı'nda Ahmet Karabudağ idaresindeki 23 DD 334 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 HE 084 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Karabudağ, 112 Acil Servis
ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuklarının kaldırıma fırladığı görüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu tekrar açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: AA
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