Son Dakika Haberleri: Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

13 dakika önce

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu Akziyaret Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen halk otobüsü, iddiaya göre yolcu indirmek için yol kenarında durdu. Bu sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön sağ tekerleği araçtan koptu, sürücü ise ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı Sülfürik asit yüklü tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:36:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]