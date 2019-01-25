Son Dakika Haberleri: Otomobil, Hasta Taşıyan Ambulansa Çarptı: 1 Çocuk Yaralandı

Otomobil, Hasta Taşıyan Ambulansa Çarptı: 1 Çocuk Yaralandı

26 dakika önce

Kırıkkale'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

Otomobil, Hasta Taşıyan Ambulansa Çarptı: 1 Çocuk Yaralandı, System.String[]
Kırıkkale'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mesut Çavdar idaresindeki 71 FF 517 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 1. kilometre Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hasta taşıyan Serdar Üzümcü idaresindeki 71 AG 390 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan henüz ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kazaya karışan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazada yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa
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