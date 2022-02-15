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Otomobil hatalı sollama yaptı, kamyon devrildi - Son Dakika

Otomobil hatalı sollama yaptı, kamyon devrildi

15.02.2022 09:16
Otomobil hatalı sollama yaptı, kamyon devrildi

Sarıyer'de seyir halinde giden bir hafriyat kamyonu karşı yoldan gelen otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle devrildi.

Sarıyer'de seyir halinde giden bir hafriyat kamyonu karşı yoldan gelen otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün 11.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yakınlarda bulunan bir inşaat alanında görevli hafriyat kamyonu malzemelerini aldıktan sonra yola çıktı. Dar ve zikzaklı yolda giden kamyon karşıdan gelen otomobilin hatalı sollaması nedeniyle bir anda manevra yaparak yola devrildi. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı. Kamyonet sürücüsü Rıdvan Dere, "Araba sollayınca ben de arabayı kaptırdım buraya lastiğin tekini, dönüşe verdim sola doğru arabayı aldım aşağıya sağa. Bende çok şükür bir şey yok arabada zarar var lastikler gitti hep" dedi.

(Hasan Zahid Ezim/ İHA)

Otomobil hatalı sollama yaptı, kamyon devrildi

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Otomobil, Sarıyer, İnşaat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil hatalı sollama yaptı, kamyon devrildi - Son Dakika


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