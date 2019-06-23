Son Dakika Haberleri: Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı

1 saat önce

Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı Tırdan dökülen Hidroklorik asit nedeniyle D-100 Karayolu Boludağı trafiğe kapatıldıDÜZCE - Kocaeli'den aldığı hidro klorik asiti Ankara'ya götürmekte olan Tıra arkasından seyreden otomobil çarptı.

Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı
Tırdan dökülen Hidroklorik asit nedeniyle D-100 Karayolu Boludağı trafiğe kapatıldı
DÜZCE - Kocaeli'den aldığı hidro klorik asiti Ankara'ya götürmekte olan Tıra arkasından seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tırın boşaltma vanaları hasar görünce Tırda yüklü Hidro Klorik Asit Maddesi asfalta boşaldı. İnsan sağlığına zararlı olan madde nedeniyle D-100 Karayolu Boludağı Ankara şeridi trafiğe kapatıldı.
Kaza; gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuncay İ.'nin kullandığı 01 DK 849 plakalı Tıra İzmit'ten aldığı Hidro Klorik Asiti Ankara götürürken D-100 Karayolu Boludağı Taşaltı Mevkiinde Recep A.'nın kullandığı 14 GA 119 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü yaralanırken olay yerine gelen Acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer taraftan Otomobilin arkadan çarptığı Tırın boşaltma vanaları kopunca tırda yüklü olan Hidro Klorik Asit yola döküldü. İnsan sağlığına ciddi zararı olan asit için Boludağı Kaynaşlı'dan itibaren trafiğe kapatılarak araçlar Otoyola yönlendirildi., AFAD ekipleri de kaza bölgesinde çalışma yaparak zehirli gaz ölçümü yaptı.
Hidro Klorik Asitin İzmit'ten gelecek başka tıra aktarılmasının ardından Boludağı'nda trafik normale döndü.
Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:54 Kaynak: İHA
Kocaeli, Ankara, D-100 Karayolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lüks otomobil, durağa böyle daldı İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı 2 arkadaşını vurdu Nevşehir'de turist otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 08:25:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]