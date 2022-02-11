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Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı - Son Dakika

Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı

11.02.2022 11:33

Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalarak kaçan şüpheli, Niğde'de polis kontrol noktasında yakalandı Şüphelinin, otomobili çalarak kaçtığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki...

Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalarak kaçan şüpheli, Niğde'de polis kontrol noktasında yakalandı

Şüphelinin, otomobili çalarak kaçtığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalarak kaçan şüpheli, Niğde'de polis kontrol noktasında yakalandı. Şüphelinin aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.B. adlı şahıs polise başvurarak, evinin önünde park halindeki otomobilinin gece geç saatlerde çalındığını bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Plaka tanıma sisteminden aracın önce Adana istikametine daha sonra ise Pozantı-Niğde istikametine dönüş yaptığını tespit eden ekipler, tüm kontrol noktalarına bilgi verdi.

Önlem alan ekipler, şüpheliyi çaldığı araçla birlikte Niğde kontrol noktasında durdurarak gözaltına aldı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan C.K.'nin, oto hırsızlığı, gasp ve kasten yaralama gibi birçok suçtan sabıkası olduğu belirtildi.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Öte yandan, zanlının otomobili çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, gece yarısı ıssız sokakta park halindeki otomobilin kapısını kendi yöntemleriyle açan zanlının, daha sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.

Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı
Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı
Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı

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Mersin, Tarsus, Polis, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil hırsızı çaldığı araçla yakalandı - Son Dakika


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