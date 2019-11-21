Son Dakika Haberleri: Otomobil hırsızı Çaldığım araçların sayısını bilmiyorum
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Otomobil hırsızı Çaldığım araçların sayısını bilmiyorum

6 saat önce

İSTANBUL'da çok sayıda otomobil çaldığı belirlenen A.D. (54), İzmit'te polis operasyonuyla yakalandı.

Otomobil hırsızı Çaldığım araçların sayısını bilmiyorum, System.String[]

İSTANBUL'da çok sayıda otomobil çaldığı belirlenen A.D. (54), İzmit'te polis operasyonuyla yakalandı. A.D.'nin, ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını bilmediğini söylediği öğrenildi.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Anadolu yakasında, uzun süredir otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen A.D.'nin İzmit'te olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla A.D., yakalanarak, gözaltına alındı. A.D.'nin, emniyetteki ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. A.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul, Polis, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:14 Kaynak: DHA
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