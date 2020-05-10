Otomobil hırsızları çaldıkları aracı parçalarken böyle yakalandı - Son Dakika

- Otomobil hırsızları çaldıkları aracı parçalarken böyle yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir ve Tuzla'da otomobil çalan hırsızlar araçları parçalara ayırırken yakalandı. 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 6 Mayıs tarihinde Ataşehir'de K.O. isimli vatandaşa ait otomobilin çalınması olayı üzerine harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelerinin eşkallerini tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aracı parçalarken yakalandılar

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, şüphelilerin çalıntı araçları bir iş yerine götürdüğünü tespit etti. Polis, 7 Mayıs günü belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çalıntı araca ulaşırken olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelerinin, çalıntı aracın bir kısmını söktüğü, tamamen parçalayarak satacakları belirlendi. Ekipler aynı zamanda 29 Nisan tarihinde Tuzla'da çalınan bir kamyonetin de aynı iş yerinde parçalanmış halde buldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerden Alişan K. ve Süleyman K.'nin otomobilleri çalarak iş yerine getirdiği, diğer şüphelilerin ise çalıntı araçların parçalandığı bu iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Emniyette işlemleri sona eren 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alişan K. ve Süleyman K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.