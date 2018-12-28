Otomobil Hırsızlarına 3 İlde Operasyon: 5 Gözaltı

AKSARAY merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çaldıkları otomobilleri sahte evrak düzenleyerek il dışında sattıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Polis, Aksaray merkezli Ankara, Konya, ve Konya'nın Karapınar ilçelerinde bulunan şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, A.A.(35), R.T.(38), B.Y.(44), A.S.(38), F.A.(21) yakalanarak gözaltına alındı. 5 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı tespit edilen şüphelilerin otomobilleri çaldıktan sonra sahte evrak düzenleyerek il dışına sattıkları belirlendi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda araca ait plaka, araçlardan kesilmiş ve üzerinde şase numarası bulunan araç parçaları, kilitli araçları açmaya yarayan aletler, düz kontak yapmaya yarayan aparat, araç alım ve satımlarında kullanılan çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.



- Aksaray

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