Otomobil hırsızlarına operasyon düzenleyen polis 4 kilo uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

Otomobil hırsızlarına operasyon düzenleyen polis 4 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Otomobil hırsızlarına nefes kesen operasyon kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de otomobil çalan hırsızlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 2 kişi yakalanırken 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 6 Haziran günü Kadıköy'de yaşanan otomobil hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil hırsızları yakalandı, evlerinde 4 kilo uyuşturucu çıktı

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu önce çalıntı otomobile, ardından şüphelilere ulaşıldı. 7 Haziran günü şüphelilerin bulunduğu tespit edilen Esenyurt'taki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i çocuk 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Polisin, adreste yaptığı aramada 4 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 22 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon anları polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Fatih D. (22)'nin 4 adet uyuşturucu, 1 adet hırsızlık, 2 adet yaralama, 1 adet gasp, 2 adet ateşli silah veya bıçak bulundurma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Suça teşvik edildiği belirlenen küçük yaştaki Y.F.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.