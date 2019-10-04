Otomobil hırsızlarına operasyon kamerada

İSTANBUL'da aynı model ve marka otomobilleri çalan 3 şüpheli Kocaeli 'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.Edinilen bilgiye göre, 29 Haziran'da Pendik Esenyalı Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınmasının ardından, 4 ay boyunca İstanbul Anadolu Yakasındaki farklı ilçelerde 5 hırsızlık olayı aynı yöntemle gerçekleştirildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda aynı marka ve model otomobillerin anahtar kullanarak çalınması üzerine çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan incelemelerde aynı model ve marka otomobillerin özel bilgilerine erişen ve anahtarlarını kopyalattıktan sonra, araçları çalan bir çetenin izine ulaşıldı. Liderliğini Şahin T.'nin yaptığı çetenin üyeleri aynı model ve marka otomobillerin özel bilgilerini ele geçirerek otomobillerin anahtarlarını kopyalatıyordu. Şüphelilerin 5 farklı hırsızlık olayında şüphe çekmemek için farklı çilingircilere anahtarları kopyalattığı ortaya çıktı.





DÖRT AYLIK TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çilingircilerden aldığı bilgiler ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 4 ay süren fiziki takibinin ardından şüphelilerin Kocaeli'nden İstanbul'a otomobil çalmak için geldiğini ortaya çıkardı. Polis, Kocaeli'nde belirlediği adreslere çarşamba günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Barış D. (29), Şahin T. (40), Ümit Y.(24) yakalandı. Kocaeli'nde yakalanan şüpheliler İstanbul'a getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada silah, mermi, bıçak, sinyal kesici cihazlar ve araba anahtarı ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelilerden Şahin T.'nin Kocaeli'nde bir araç kiralama iş yerinin olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri parçalara ayırarak piyasada yedek parça olarak sattıkları belirlendi.





Gözaltındaki şüphelilerden Şahin T.'nin 16 adet suç kaydı, Barış D.'nin (29) 7 adet suç kaydı, Ümit Y.'nin (24) 4 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





OPERASYON ANI KAMERALARA YANSIDI

Kocaeli'nde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerin 3 şüphelinin evine yaptığı operasyon anları kameralara yansıdı. Şüphelilerin araçları çalma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.