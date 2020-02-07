OTOMOBİL HIRSIZLARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

İstanbul'da girdikleri evlerden otomobil anahtarlarını alarak otomobilleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler 13 Ekim ve 8 Ocak tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olaylarına karışan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı detaylı incelemeler sonucunda 3 hırsızlık şüphelisinin girdikleri evlerden otomobil anahtarı çalarak otomobil çaldığını belirledi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 17 Ocak Cuma günü İkitelli'de 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyonda yakaladığı şüphelileri sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Şubede sorgulanan Ufuk G.(22)'nin 3 adet benzer suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve çaldıkları otomobillere sahte plaka taktıkları belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ufuk G., Emre D.(22), Batuhan D.(20) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Öte yandan polis ekiplerinin İkitelli'de şüphelilere yaptığı operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Polisin şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirdiği anlar görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-(Polis Kamerası)

-Şüphelilere yapılan operasyon anı

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı