Otomobil hırsızlarına yapılan operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil hırsızlarına yapılan operasyon kamerada - Son Dakika

Otomobil hırsızlarına yapılan operasyon kamerada

6 saat önce

İstanbul'da girdikleri evlerden otomobil anahtarlarını alarak otomobilleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

İstanbul'da girdikleri evlerden otomobil anahtarlarını alarak otomobilleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler 13 Ekim ve 8 Ocak tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olaylarına karışan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı detaylı incelemeler sonucunda 3 hırsızlık şüphelisinin girdikleri evlerden otomobil anahtarı çalarak otomobil çaldığını belirledi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 17 Ocak Cuma günü İkitelli'de 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyonda yakaladığı şüphelileri sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Şubede sorgulanan Ufuk G.(22)'nin 3 adet benzer suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve çaldıkları otomobillere sahte plaka taktıkları belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ufuk G., Emre D.(22), Batuhan D.(20) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Öte yandan polis ekiplerinin İkitelli'de şüphelilere yaptığı operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Polisin şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirdiği anlar görüldü.

Otomobil hırsızlarına yapılan operasyon kamerada

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı
Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı 2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:31:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil hırsızlarına yapılan operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]