Son Dakika Haberleri: Otomobil hırsızlığı operasyonu
Son Dakika Güncel Otomobil hırsızlığı operasyonu

Otomobil hırsızlığı operasyonu

28 dakika önce

Gaziantep'te çaldıkları otomobili parçalanması için sattığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çaldıkları otomobili parçalanması için sattığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi'nde park halindeyken çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın Nizip ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu belirledi.

Otomobili parçalanmak üzereyken ele geçiren ekipler, olayla ilgili olarak A.A'yı Nizip'te, G.K. ve A.G'yi Oğuzeli ilçesinde, İ.H.G'yi ise kent merkezinde gözaltına aldı.

Zanlılardan A.A, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Aracı çalıp, parçalanması amacıyla sattıkları ileri sürülen G.K, A.G. ve İ.H.G adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlılardan birinin tekerlekli sandalye ile adliyeye getirildiği görüldü.

Otomobil hırsızlığı operasyonu

Gaziantep, Şahinbey, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı
Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti Terör örgütü yandaşları, Amerikan askerlerini taşladı Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri çatıştı: 20 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:16:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil hırsızlığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]