Otomobil hırsızlığı şüphelisi kameradan takip edilerek, yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'de park halindeki bir otomobili çalan E.A. güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan E.A. adliyeye sevk edildi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde 1 Nisan Perşembe günü otomobilini yol kenarına park edip bölgeden ayrılan bir vatandaş, döndüğünde otomobilini göremeyince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, sanayi sitesi çevresini de kontrol altına aldı. Yakalanacağını anlayan şüphelinin, otomobili ara sokağa park ederek kaçtığı belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli E.A., saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi.