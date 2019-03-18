Son Dakika Haberleri: Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

2 saat önce

İstanbul'da çaldığı otomobili Adana'ya götürmek istediği iddia edilen şüpheli Kocaeli'de yakalandı.

Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da çaldığı otomobili Adana'ya götürmek istediği iddia edilen şüpheli Kocaeli'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Otoyolu Kandıra gişeler mevkisinde şüphe üzerine A.Ç. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ruhsat, plaka ve şasi numarası sorgusunda İ.C.K'ye ait otomobilin 21 Ocak'ta İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çalındığının belirlenmesi üzerine ekipler, A.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelinin, yaklaşık 150 bin lira değerindeki otomobili Adana'ya götürmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:52 Kaynak: AA

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