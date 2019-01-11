Son Dakika Haberleri: Otomobil Hırsızlığına Adli Kontrol

Otomobil Hırsızlığına Adli Kontrol

36 dakika önce

Samsun'da sahibinin kaza sonrası yolun kenarına park ettiği 60 bin liralık cipin 10 bin liraya satılması olayıyla ilgili 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil Hırsızlığına Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da sahibinin kaza sonrası yolun kenarına park ettiği 60 bin liralık cipin 10 bin liraya satılması olayıyla ilgili 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (34), kaza yaptığı cipini sanayide yol kenarına park etti. Bu sırada kazalı halde cipi gören kaportacı F.M.(41), sahibinden habersiz 60 bin liralık aracı C.Y.'ye (41) belgeleri bulunmadığı halde hasarlı diye yaklaşık 10 bin liraya sattı. Söz konusu cip, çekiciye yüklenerek Ankara'ya götürüldü.

Aracın sahibi bıraktığı yerde cipini bulamayınca polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu çalıntı cipi Ankara Etimesgut'ta otoparkta çekili halde tespit etti. Ankara polisinin de yardımıyla C.Y. ve M.T.A. Ankara'da, F.M. ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

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