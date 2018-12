Otomobil Hırsızlık Çetesi Operasyonunda 3 Tutuklama

İç Anadolu Bölgesinde il il gezerek otomobil çalan ve polisin operasyonuyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da 4 ay önce meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanabilmesi ve olayların aydınlatılabilmesi için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelileri tespit eden KOM ekipleri 4 ay boyunca teknik ve fiziksel takip yaptı. Tespiti yapılan şahısların suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç delillerinden suç örgütünün toplam 5 ayrı oto hırsızlığı eylemi gerçekleştirildiğinin tespiti ve diğer bulgularla harekete geçen KOM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25 Aralık günü saat 07.00 sıralarında Aksaray merkezli Ankara, Konya ve Konya'nın Karapınar ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda A.A. (35), R.T. (37), B.Y. (44), A.S. (37) ve F.A. (21) isimli 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin Konya, Karaman illeri ile Karapınar ilçesindeki oto sanayisindeki iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı 7 ayrı araç ele geçirilirken, çok sayıda araca ait plaka, araçlardan kesilmiş ve üzerinde şase numarası bulunan araç parçaları, kilitli araçları açmaya yarayan maymuncuk tarzı aparatlar, araçları düz kontak yapmaya yarayan aparat, araç bilgilerini değiştirmek ve change yapmak için kullanılan, üzerinde rakamlar bulunan cihaz, araç alım ve satımlarına ilişkin çok sayıda vekalet ele geçirildi. Ele geçirilen 7 ayrı aracın Aksaray, Karaman, Konya ve Ankara illerinden çalındığı tespit edildi.



Operasyonun ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, A.A., R.T. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.S. ise salıverildi. - AKSARAY

