Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı

7 saat önce

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza saat 18.30 sıralarında kent merkezi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 07 MZS 61 plakalı otomobil, İ.T. idaresindeki 58 H 193 plakalı halk otobüsüyle henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Y.K. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:52 Kaynak: İHA
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