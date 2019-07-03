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Otomobil iç lastiği ile umuda yolculuk

1 saat önce

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen güzergahı şaşırınca cankurtaran yeleği yerine kendilerine verilen otomobil iç lastiği şambreller ile denizin ortasında mahsur kaldı.

Otomobil iç lastiği ile umuda yolculuk, System.String[]
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen güzergahı şaşırınca cankurtaran yeleği yerine kendilerine verilen otomobil iç lastiği şambreller ile denizin ortasında mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmen kimlikleri henüz belirlenemeyen insan kaçakçıları ile Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam adasına götürülmek üzere anlaştı. Lastik bir bota bindirilen Kongo uyruklu 4'ü çocuk, 11'i kadın toplam 49 kaçak göçmen ellerine verilen dijital yön bulma cihazının bozulması nedeniyle Kuşadası açıklarında mahsur kaldı. Bu arada, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik korveti içinde kaçak göçmen bulunan hareket halindeki lastik botu durdururken, kaçak göçmenlerin cankurtaran yeleği yerine otomobil iç lastiği şambrel kullanmaları dikkat çekti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Kongo uyruklu 49 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
Kuşadası Körfezi, Kuşadası, Kongo, 3. Sayfa
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