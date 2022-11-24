ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar olacak? İşte indirim oranları...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenleme yürürlüğe girdi.
Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) matrah düzenlemesiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Kasım 2022'de yayınlanan Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete ile yeni ÖTV matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri artırıldı.
Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.
Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler:
Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar:
Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:
Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:
Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler
Motor gücü 160 kW'ı geçenler
Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler:
Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar:
Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:
Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:
Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler
Motor gücü 160 kW'ı geçenler
Bu değişiklik sonrasında sıfır otomobillerin satış fiyatı üzerinden kabaca ne kadar ucuzlayacağını hesaplayacak olursak; 347 bin TL'ye kadar olan otomobillerin fiyatı yüzde 10'a yakın düşerek 315 bin TL altına gerileyecek.
467 bin TL'ye kadar olan otomobiller yüzde 17'ye yakın bir fiyat düşüşü ile 390 bin TL altına, 531 bin TL'ye kadar olan otomobiller yüzde 11 civarı bir düşüşle 472 bin TL altına, 594 bin TL'ye kadar olan otomobiller de yüzde 6'ya yakın bir fiyat düşüşü ile 561 bin TL altına satılacak.
Hibrit otomobillere baktığımızda ise 484 bin TL'ye kadar olan olanlar yüzde 20'ye yakın bir düşüşle 390 bin TL'ye, 743 bin TL'ye kadar olanlar da yüzde 17'ye yakın bir düşüşle 620 bin TL altı fiyata satılacak.
Son Dakika › Teknoloji › ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar olacak? İşte indirim oranları... - Son Dakika