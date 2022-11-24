ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar olacak? İşte indirim oranları...

Suudiler ile Messi'nin sır anlaşması ortaya döküldü! Yenilgi sonrası her şey açığa çıktı

ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar olacak? İşte detaylı liste

Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenleme yürürlüğe girdi.

ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTIRILDI

Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) matrah düzenlemesiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Kasım 2022'de yayınlanan Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete ile yeni ÖTV matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri artırıldı.

1600 CC ARAÇLARDA ALT LİMİT 64 BİN TL ARTTI

Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DA MATRAH LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

ESKİ MATRAH ORANLARI

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler:

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşıp 150 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 150 bin TL'yi aşıp 175 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 175 bin TL'yi aşıp 200 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar:

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW'ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60

YENİ MATRAH ORANLARI

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler:

ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşıp 220 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 220 bin TL'yi aşıp 250 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 250 bin TL'yi aşıp 280 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar:

ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşıp, 350 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW'ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60

347 BİN TL'YE KADAR OLAN OTOMOBİLLERİN FİYATI YÜZDE 10 DÜŞECEK

Bu değişiklik sonrasında sıfır otomobillerin satış fiyatı üzerinden kabaca ne kadar ucuzlayacağını hesaplayacak olursak; 347 bin TL'ye kadar olan otomobillerin fiyatı yüzde 10'a yakın düşerek 315 bin TL altına gerileyecek.

468 BİN TL'YE KADAR OTOMOBİLLERİN FİYATI YÜZDE 17'YE YAKIN DÜŞECEK

467 bin TL'ye kadar olan otomobiller yüzde 17'ye yakın bir fiyat düşüşü ile 390 bin TL altına, 531 bin TL'ye kadar olan otomobiller yüzde 11 civarı bir düşüşle 472 bin TL altına, 594 bin TL'ye kadar olan otomobiller de yüzde 6'ya yakın bir fiyat düşüşü ile 561 bin TL altına satılacak.

HİBRİT OTOMOBİLLER

Hibrit otomobillere baktığımızda ise 484 bin TL'ye kadar olan olanlar yüzde 20'ye yakın bir düşüşle 390 bin TL'ye, 743 bin TL'ye kadar olanlar da yüzde 17'ye yakın bir düşüşle 620 bin TL altı fiyata satılacak.