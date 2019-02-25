Otomobil, İçinde Bulunduğu Tamirhaneyle Birlikte Yandı
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tamir için oto tamirhanesinde bulunan otomobil alev aldı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde tamir için oto tamirhanesinde bulunan otomobil alev aldı. Otomobilden içinde bulunduğu tamirhaneye sıçrayan yangın hem otomobili hem işyerini kullanılamaz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Küçük Sanayi sitesinde Osman Yiğit
'e ait ait oto tamirhanesine bırakılan Özkan Canoğlu'na ait 57 DL 171 plakalı otomobil otomobil, tamir edildiği sırada alev aldı. Hızla yayılan alevler, otomobilin içinde bulunduğu oto tamirhanesine sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışma sonucu otomobili ve iş yerini söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil ve oto tamirhanesi kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:20 Kaynak: AA
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