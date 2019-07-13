Son Dakika Haberleri: Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı
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Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

4 saat önce

Aksaray'da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı.

Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı, System.String[]
Aksaray'da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı.

Olay, Pamucak Mahallesi 901 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Amaç'a ait 68 BT 253 plakalı otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte otomobilin döşemelerinde yangın çıkarken, otomobilin ön camı da kırıldı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri araç içerisinde patlayan cep telefonunu bulurken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
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