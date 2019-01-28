Son Dakika Haberleri: Otomobil İçindeki Kamera Kazayı Böyle Görüntüledi

Otomobil İçindeki Kamera Kazayı Böyle Görüntüledi

1 saat önce

- Otomobil içindeki kamera kazayı böyle görüntülediTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kaza otomobil içindeki kameradan böyle görüntülendi.

- Otomobil içindeki kamera kazayı böyle görüntüledi

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kaza otomobil içindeki kameradan böyle görüntülendi.
Araklı ilçesinin Çankaya mahallesinde seyir halinde bulunan 61 DF 835 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza anı otomobil içinde bulunan kameradan saniye saniye kaydedilirken, aracın içinde bulunan Cemal Gündüz ve Doğan Taşkın kendi imkanlarıyla otomobilden yara almadan çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Araklı, 3. Sayfa
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