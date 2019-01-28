Otomobil İçindeki Kamera Kazayı Böyle Görüntüledi
1 saat önce
- Otomobil içindeki kamera kazayı böyle görüntülediTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kaza otomobil içindeki kameradan böyle görüntülendi.
- Otomobil içindeki kamera kazayı böyle görüntüledi
TRABZON - Trabzon
'un Araklı
ilçesinde meydana gelen kaza otomobil içindeki kameradan böyle görüntülendi.
Araklı ilçesinin Çankaya
mahallesinde seyir halinde bulunan 61 DF 835 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza anı otomobil içinde bulunan kameradan saniye saniye kaydedilirken, aracın içinde bulunan Cemal Gündüz ve Doğan Taşkın
kendi imkanlarıyla otomobilden yara almadan çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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