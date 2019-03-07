Otomobil ihracatı yüzde 9 azaldı
4 dakika önce
Türk otomotiv sektörünün ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu.
Türk otomotiv sektörünün ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu. Toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliği'ne satışlar yüzde 10 düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55
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