Son Dakika Haberleri: Otomobil ihracatı yüzde 9 azaldı

Otomobil ihracatı yüzde 9 azaldı

4 dakika önce

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu.

Otomobil ihracatı yüzde 9 azaldı, System.String[]
Türk otomotiv sektörünün ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu. Toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliği'ne satışlar yüzde 10 düştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 

Ekonomi
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