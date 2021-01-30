Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı

30.01.2021 18:06

Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı Antalya'da sürücü hakimiyetini kaybeden otomobilinin iki köprü arasına uçması sonucu biri kadın 2 kişi yaralandı.

Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da sürücü hakimiyetini kaybeden otomobilinin iki köprü arasına uçması sonucu biri kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Muratpaşa içesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 ECT 56 plakalı Ford marka otomobil, kaygan yolda hakimiyetini kaybederek, Cırnık Köprüsü'nün bariyerlerine çarptıktan sonra iki köprünün arasına uçtu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı
Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı
Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı
Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı

Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil iki köprünün arasına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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