OTOMOBİL, İKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

Patronlardan asgari ücret için yeni talep! Hayata geçerse işçi de işveren de bayram eder

Fiyatı neredeyse benzin ve motorini yakalayacak! LPG oto gaza bir zam daha

BURSA'da Hatice Günay (38) yönetimindeki otomobil, caddede yan yana giden 2 motosiklete çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktann caddeye çıkan Hatice Günay (38) yönetimindeki 16 RJ 795 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yan yana giden Abdullah Kılıçkıran (26) idaresindeki 16 AND 846 plakalı motosiklet ile Erhan Kanbaş'ın (36) kullandığı 16 APN 568 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet devrildi ve sürücüleri yaralandı. Kılıçkıran ile Kanbaşi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçkıran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.