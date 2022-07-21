Otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kazayı duyarak olay yerine gelen Akçatoprak Mahalle Muhtarı Mahmut Perçin bölgede sıklıkla ölümlü kazaların yaşandığını iddia ederek önlem alınmasını istedi. - MALATYA

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Darende- Akçatoprak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D-300 karayolu üzerinde seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 45 E 1696 plakalı otomobil ile Hamit Çetin (75) idaresindeki akülü bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yola savrulan bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Kayseri, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile akülü bisiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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