Trafik kazası D-100 karayolu Çilimli sapağı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. S. T. idaresinde ki 81 AAC 359 plakalı otomobil, ile T. B. idaresinde ki 81 EV 036 plakalı arazi aracı Çilimli kavşağında çarpıştı. Kazada S. T., T. H., H. D. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan F. B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile arazi aracı çarpıştı 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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