Otomobil ile arazi aracı çarpıştı 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile arazi aracı çarpıştı 4 kişi yaralandı

09.06.2022 09:56
Otomobil ile arazi aracı çarpıştı 4 kişi yaralandı

100 karayolu Çilimli sapağında otomobil ile arazi aracının karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

100 karayolu Çilimli sapağında otomobil ile arazi aracının karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Trafik kazası D-100 karayolu Çilimli sapağı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. S. T. idaresinde ki 81 AAC 359 plakalı otomobil, ile T. B. idaresinde ki 81 EV 036 plakalı arazi aracı Çilimli kavşağında çarpıştı. Kazada S. T., T. H., H. D. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan F. B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Çilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile arazi aracı çarpıştı 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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