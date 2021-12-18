Otomobil ile ATV çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile ATV'nin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi Dr. Nefi Erarslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Neslihan İ.'nin kullandığı 67 ABJ 292 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Burhanettin T.'nin kullandığı 67 ABR 515 plakalı ATV ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu Burhanettin T. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri Burhanettin T. ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Neslihan İ'nin ise Burhanettin T.'yi, yalnız bırakmayarak ambulansın arkasından aracı ile hastaneye gittiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK