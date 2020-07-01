Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1'i hamile, 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralı - Son Dakika

Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1'i hamile, 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralı

Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1'i hamile, 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralı İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobil ile belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1'i hamile kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1'i hamile, 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralı

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İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobil ile belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1'i hamile kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir- Çeşme Otoyolu Üçkuyalar çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Erilmez idaresindeki Tofaş marka 35 AUY 17 plakalı otomobil Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yöne gitmekte olan İ.Ş. yönetimindeki 35 DB 5248 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan Ebru Süngü, Berat Süngü, Miraç Süngü, Hüseyin Erilmez, Şeref Erilmez ve Muammer Elekçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekipleri ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, araç içerisinde sıkışan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen hamile Ebru Süngü'yü bulunduğu yerden çıkarmak için 110 AKS ekiplerince yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Ebru Süngü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılardan Şeref Erilmez ve Muammer Elekçi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ebru, Miraç, ve Berat Süngü ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, ehliyetsiz olduğu iddia edilen yaralı durumdaki Hüseyin Erilmez'in aracı bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balçova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 03:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1'i hamile, 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralı - Son Dakika
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