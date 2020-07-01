Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralı 1 ölü - Son Dakika

Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralı 1 ölü

İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobil ile belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanadı 1 kişi öldü.

İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobil ile belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanadı 1 kişi öldü. Ölen kadının hamile olduğu öğrenildi.

Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi


Kaza, gece saatlerinde İzmir- Çeşme Otoyolu Üçkuyalar çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Erilmez idaresindeki Tofaş marka 35 AUY 17 plakalı otomobil Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yöne gitmekte olan İ.Ş. yönetimindeki 35 DB 5248 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan, Berat Süngü, Miraç Süngü, Hüseyin Erilmez, Şeref Erilmez ve Muammer Elekçi yaralandı Ebru Süngü isimli hamile kadın ise yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekipleri ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, araç içerisinde sıkışan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen hamile Ebru Süngü'yü bulunduğu yerden çıkarmak için 110 AKS ekiplerince yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Ebru Süngü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılardan Şeref Erilmez ve Muammer Elekçi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ebru, Miraç, ve Berat Süngü ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Ebru Süngü yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan, ehliyetsiz olduğu iddia edilen yaralı durumdaki Hüseyin Erilmez'in aracı bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 08:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralı 1 ölü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:16 Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:49 Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 12:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:56 İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor!
14:37
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:01
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
13:49
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
13:37
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
13:04
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
12:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 14:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralı 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]