Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Öte yandan, Gülşen ailesinin Bursa 'dan Niğde 'ye yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki Kamile Güney'in (66) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücü Gülşen ile otomobildeki Ümmügülsüm Gülşen (65) ve Hande Sayaroğlu yaralandı.

Arif Gülşen (37) idaresindeki 16 GA 564 plakalı otomobil ile Ali Karaöz (50) kontrolündeki 68 AAE 119 plakalı beton mikseri, Aksaray- Adana kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Aksaray 'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var