Otomobil ile bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. Saadet A. idaresindeki 11 DV 206 plakalı otomobil ile Utku T.'nin (11) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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