Otomobil ile bisiklet çarpıştı; 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde seyir halindeki Halime T. yönetimindeki 11 ED 222 plakalı otomobil, Paşa Yolu Sokağa dönüş yaptığı esnada Eyüp Ç. (50) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK