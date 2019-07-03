Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada 10 yaşındaki bisiklet sürücüsü ölümden döndü.
Alınan bilgilere göre kaza, Orhaniye
Mahallesi Ankara
Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin S. idaresindeki 16 KKA 51 plakalı otomobil, 10 yaşındaki Yağızalp D'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücü yere düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Annesini döven babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu
Bursalı esnafın cezve kullanmadan yaptığı kahve, yok satıyor
TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
En havalı bisikleti yaptı