Son Dakika Haberleri: Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi'nden şehir merkezine hareket halinde olan Mehmet Gezer'in (46) kullandığı bisiklet ile Özay Gönlüm Caddesi'nden gelen Durmuş Korkmaz idaresindeki 57 AU 065 plakalı otomobil Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:01 Kaynak: İHA
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