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Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı - Son Dakika

Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı

12.02.2022 06:54
Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da ehliyeti olmayan yaşlı adam, kullandığı plakasız motosikletle kaza yaptı.

Tekirdağ Çorlu'da ehliyeti olmayan yaşlı adam, kullandığı plakasız motosikletle kaza yaptı. Otomobille çarpışma sonrası yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi'nin Bülent Ecevit Bulvarı'na bağlandığı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı'nda seyreden Hakan S'nin kullandığı 17 ACU 622 plakalı otomobil ile Kemal B'nin (73) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli yaşlı adamın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal B. tedavi altına alındı. Trafik tescil kaydı bulunmayan kazalı motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemine konuldu. - TEKİRDAĞ

Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı
Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı

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Otomobil, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı - Son Dakika
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