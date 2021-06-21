otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

BURSA'dan Yalova'ya hasta götüren ambulans, dönüş yolunda Orhangazi ilçesinde otomobille çarpıştı. Ambulansın devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücü ve 2 sağlık personeli ile otomobil sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Yalova Karayolu Orhangazi Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fikret Çelik (42) yönetimindeki 16 SRF 65 plakalı hasta nakil ambulansı Bursa'dan Yalova'ya bir hasta götürdü. Özel bir firmaya ait ambulans Yalova'dan Bursa'ya dönüş yolunda Orhangazi'de Göl yolu kavşağından geçiş yapmaya çalışan Cemil Kaya (55) yönetimindeki 16 P 5744 plakalı otomobille çarpıştı.

AMBULANS DEVRİLİP SÜRÜKLENDİÇarpışmanın şiddeti ile kontrolden çıkan ambulans yan yatarak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada Ambulans sürücüsü Fikret Çelik ile birlikte ambulansta bulunan hemşire Betül Erzi (23) ve sağlık görevlisi Serhan Şahin (53), otomobil sürücüsü Cemil Kaya hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yapan ambulanstaki sağlık personeline ilk müdahale meslektaşları tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa Karayolu'nda trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe tamamen açıldı. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.