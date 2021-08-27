Otomobille çarpışan ambulans yan yattı, 4 sağlık çalışanı yaralandı - Son Dakika

Otomobille çarpışan ambulans yan yattı, 4 sağlık çalışanı yaralandı

Otomobille çarpışan ambulans yan yattı, 4 sağlık çalışanı yaralandı -Kazada yaralanan sağlık çalışanlarının yardımına vatandaşlar koştu Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yan yattı, kazada 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Otomobille çarpışan ambulans yan yattı, 4 sağlık çalışanı yaralandı -Kazada yaralanan sağlık çalışanlarının yardımına vatandaşlar koştu MALATYA - Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yan yattı, kazada 4 sağlık çalışanı yaralandı. Sağlık çalışanlarını ambulanstan çevredeki vatandaşlar çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi, Kömür Tevzi caddesinde meydana geldi. T.C.Ş. idaresindeki Opel marka 44 ACS 472 plakalı otomobil, cadde üzerinde 44 EJ 495 plakalı Ford marka ambulansla çarpıştı. Kazada, hasta almaya giden ambulansta bulunan 4 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından ambulanstan çıkarıldılar, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hastaneye kaldırılan sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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