Son dakika gündem: OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bursa'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrulup kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e çarparak ölümüne neden olduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yalçıner'in oğluna ait iş yerinin önünde beklerken ticari aracın altında kaldığı yer aldı. Görüntülerde ayrıca kaza yapan sürücülerin Yalçıner'e müdahale etmek yerine kavga ettikleri görüldü.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücüler S.Ç. ile C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.