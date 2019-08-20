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Otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 4 yaralı

57 dakika önce

Otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 4 yaralıDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil, işçi servisi yapan minibüsle çarpıştı.

Otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 4 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil, işçi servisi yapan minibüsle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 318 Sokak'ta meydana geldi. Recep Beşparmakkaya yönetimindeki 20 APC 47 plakalı otomobil ile Alaaddin Tavşancı (57) yönetimindeki 20 EC 286 plakalı işçi taşıyan minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazada, sürücüler Tavşancı ve Beşparmakkaya ile minibüste bulunan işçiler, Ali Yığın (32) ve Mehmet Yeşil (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salğlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'HEPİMİZ ÖLEBİLİRDİK'
Kazadan yara almadan kurtulan işçi Yüksel Yeşil (58), "Buna da şükrediyorum. Allah korusun hepimiz ölebilirdik. Kavşaktan geçerken otomobille çarpıştığımızı hatırlıyorum. Daha sonra minibüsümüz devrildi. Çok korktum. Kazanın ardından sol kapıdan dışarı çıktım. Burnum bile kanamadan kazayı atlattım? dedi.
Merkezefendi, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:33 Kaynak: DHA
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