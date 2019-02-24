Otomobil ile Çarpışan Kamyonet Seçim İrtibat Bürosuna Girdi: 6 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile çarpışan kamyonetin İYİ Parti'nin seçim irtibat bürosuna girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile çarpışan kamyonetin İYİ Parti'nin seçim irtibat bürosuna girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Recep Eser idaresindeki 01 CUM 95 plakalı kapalı kasa kamyonet, Numune Evler Mahallesi Hasan İkiz Caddesi'nde Yiğit Can Tosun yönetimindeki 80 ADT 060 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan İYİ Parti'nin seçim irtibat bürosundan içeri girdi.



Kazada kamyonet sürücüsünün de arasında bulunduğu 6 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Eser ile Tanju Katipoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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