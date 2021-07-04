Otomobil ile çarpışan kasalı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışarak kullanılmaz hale gelen kasalı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Halıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 77 AV186 plakalı otomobil ile 2061 Sokak'tan D130 Karayolu'na çıkmak isteyen Mustafa Ö. yönetimindeki kasalı motosiklet çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen kasalı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa Ö., Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ