Otomobil ile çarpışan midibüs devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan midibüsün devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.Ç. idaresindeki 06 BR 8581 plakalı midibüs, cadde üzerinde seyir halinde olan H.Ş.T. idaresindeki 01 ADD 492 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile midibüs devrildi. Devrilen midibüsün şoförü kazada yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Sapanca İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA