OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika

KAYSERİ'de otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole devrilerek takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. H.C. yönetimindeki 52 DD 723 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan N.D. yönetimindeki 38 EE 904 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada takla atan minibüsün sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.