Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücü genç yaralandı - Son Dakika

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç yola savrularak yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. yönetimindeki 70 AAT 682 plakalı Kuba marka motosiklet, Zeynep U. idaresindeki 42 ER 394 plakalı Volkswagen marka otomobile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü F.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARAMAN