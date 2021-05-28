OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü İshak Çiçek(32) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İshak Çiçek yönetimindeki 34 DMV 108 plakalı motosiklet ile Şaban B. (48) idaresindeki 67 TB 098 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan İshak Çiçek'i özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Şaban B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.