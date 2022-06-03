Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza 18.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Cansu Özdemiryönetimindeki 16 AON 190 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu
Sürücü Ahmet Elnaifyönetimindeki 16 MA 8949 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak havalanan sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sırasında motosiklet sürücüsünün havalanarak yere düştüğü, kaskını ise başından çıkarak savrulduğu görüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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