Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

03.06.2022 23:12

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 18.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Cansu Özdemiryönetimindeki 16 AON 190 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu

Sürücü Ahmet Elnaifyönetimindeki 16 MA 8949 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak havalanan sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sırasında motosiklet sürücüsünün havalanarak yere düştüğü, kaskını ise başından çıkarak savrulduğu görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

YORUMLAR
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Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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