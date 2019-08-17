Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
7 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Salçın (17) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:19 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Salçın (17) yaralandı.
Kaza Hamidiye
Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kemal Salçın yönetimindeki plakasız motosiklet, Hacı Sadullah Sokak'tan çıkan Hasan Gergen (50) Yönetimindeki 16 YB 943 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet otomobilin altında kalırken, sürücü Salçın ise metrelerce savrularak yaralandı. Yaralı genç kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı